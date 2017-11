RBHS names honor rolls for 2017-18 first quarter

By Community Editor

The honor rolls for Term 1 of the 2017-18 school year at Riverside-Brookfield High School includes 1,114 students, or 68 percent of the student enrollment.

Of the 1,114 honor roll students, there are 268 seniors, 281 juniors, 248 sophomores, and 317 freshmen.

To qualify for the A Honor Roll, students must earn a 4.0 grade-point average or above. To qualify for the B Honor Roll, students must earn between a 3.0 and 3.999 GPA.

A Honor Roll

Seniors

Alvarado, Alyssa M.

Alvarez, Maximiliano

Angeloni, Joseph L.

Baiocchi, Natalie R.

Barcenas-Cervan, Emanuel E.

Bielobradek, Matthew H.

Bork, Trevor J.

Brosnan, Daniel J.

Bruno, Tatum R.

Buckley, Timothy J.

Buffo, Maxwell R.

Bushe, Fiona N.

Cejka, Michelle L.

Cervanka, George M.

Cicenas, Ryan E.

Clarkson, Ethan F.

Dachota, Nora K.

De Alba, Kayla

Di Bartolomeo, Asiel

Diaz, Maya Z.

Diaz, Rocio M.

DiMarco, Giulia M.

Dziagwa, Lilliana G.

Espisito, Michaela R.

Esposito, Anthony J.

Feary, Sumner S.

Fields, Julianna L.

Forberg, Emma L.

Fortman, Gracelyn E.

Frank, Jane E.

Garcia, Alexis H.

Garcia, Ixtian L.

Garvey, Jacob M.

Gaynor, Kaitlin W.

Gomez, Samuel O.

Gorski, John R.

Graham, Emily R.

Graham, Luke M.

Greenlees, Mary C.

Hajer, Jackson T.

Harder, Matthew D.

Heer, Jeremy J. Jr

Herman, Justin J.

Hernandez, Kylee

Hernandez, Pablo Andres

Hicks, Audrey R.

Hilpp, Vaughn E.

Huebner, Amelia J.

Jacobs, Claire M.

Jacobs, Josephine A.

Jacquat, Zoe C.

Jerz, Elizabeth K.

Jiang, Andy

Johnson, Stephanie A.

Jukic, Suzana

Jurgens, Hailey E.

Keeling, Seth D.

Kenny, Jason C.

Kinnan, Joseph M.

Kodama, Ryan P.

Kosner, John R.

Kucera, Allison J.

Kulbis, Vasara L.

Lahart, Katherine M.

Legan, Isabelle C.

Linares, Paulina E.

Lisle, Natalie H.

Louthen, Olivia F.

Lynch, Catherine C.

Manlutac, Ernesto P.

McLean, Laura E.

McLean, Rachel I.

McLernon, Cassidy S.

Medelis, Migle

Meeks, Sara K.

Meindl, Alexander J.

Michaelson, Matthew F.

Mitchell, Elise M.

Montefinese, Isabel K.

Navarro, Jocelyn C.

Nedvar, Kara J.

Orrico, Mikayla A.

Pekny, Andrew M.

Pina, Vivian M.

Pizana, Emma F.

Polanski, Katherine F.

Pribyl Pierdinock, Radoslava D.

Rajcevich Schwer, Autumn S.

Robertson, Erik J.

Robling, Charles G.

Rubi, Sofia

Schulte, Benjamin C.

Schwarz, Alyssa N.

Servin, Jacqueline D.

Sinn, Josephine M.

Souders, Anna C.

Spina, Mia H.

Swiatek, Claire E.

Tapia, Carlos A.

Tarrant, Gabrielle M.

Terry, Margaux J.

Tong, Emily

Torres, Aaron C.

Tracy, Molly C.

Turina, Jarod E.

Vacek, Sara

Vaia, Jake J.

Vileta, Casey T.

Voth, Amanda M.

Waas, Alanna R.

Walsh, Anthony S.

Wandel-Marrello, Chloe I.

Wardzala, Jacob J.

Watylyk, Gabriella M.

Wells, Johnathan J.

Whisler, Casey R.

Williamson, Clark C.

Wolfer, Heidi L.

Wu, Yuliang L.

Xin, Jack D.

Xu, Christine L.

Juniors

Aleksa, Gilius A.

Amaya, Elizabeth A.

Antonyuk, Christina

Antos, Katelyn E.

Arreguin, Stephanie M.

Baartman, Peter J.

Bajerek, Jessica Z.

Barlow, Leigh M.

Briolat, William B.

Brokopp, Joshua W.

Cariveau, Veronica M.

Carlson, Cali J.

Casillas, Lizbeth S.

Connelly, Shea E.

Davis, Alanna S.

Dickinson, Olivia S.

Donavon, Jotham C.

Dowling, William P.

Drake, Marissa E.

Dunbar, Evan A.

Elwart, Rowan H.

Enstrom, Amanda I.

Finnigan, Gianna V.

Gaines, Gillian R.

Galloway, Gabriella D.

Georgopoulos, Alexandra S.

Gladstein, Gustas

Gomorczak, Georgiana E.

Gonzalez, Stefani A.

Greco, Joy C.

Gruber, Amanda M.

Gurschke, Alexis N.

Halvey, Kellie E.

Hammond, Kimberly A.

Hanley, Patrick I.

Hanna, Katherine L.

Harazin, Leah E.

Harrington, Dehlia P.

Harvin, Sylvia A.

Hicks, Charles D.

Hoadley, Noah J.

Hodurek, Daniel E.

Hopek, Korinne G.

Huerta, Anthony J.

Hughes, Isabel C.

Jacobs, Michelle T.

Janas, Marta M.

Jepson, Halley A.

Kaczmarz, Nadia J.

Kawiecki, Joseph P.

Keen, David D.

Kusz, Michael S.

Lagler, Scott M.

Lambros, Lauren E.

Larson, Holly M.

Lutes, Cora F.

Maloney, Mary F.

Malovic, Luka

Mancilla, Itzel A.

Marcou, Louis W.

McLaren, Jane

Meehan, Madeleine P.

Mirko, Andrew D.

Monti, Alyssa R.

Morriss, Noah H.

Mousavi-Pour, Nousheen

Murillo, Daisy E.

Murphy, Christopher J.

Murphy, Elizabeth M.

Murphy, Robert W.

Murray, Angela F.

Ngo, Kailyn T.

Nolan, Gabrielle M.

Notz, Kiera B.

O'Brien, Delaney G.

O'Keefe, Nicolette C.

Oliveira Liz, Melissa

Osowski, Noah A.

Palmer, Aaron M.

Parenti, Milena M.

Patino, Sebastian

Peralta, Alyssa C.

Picton, Zachary S.

Pitts, Connor D.

Pollock, Daniel E.

Ramirez, Kassandra

Ramirez, Sophia N.

Ranft, Joshua C.

Raymond, Conor G.

Reich, Sam

Resto, Andres

Roberto, Nathan M.

Rosa, Michael A.

Roth, Ian A.

Royer, Elliot J.

Sandoval, Carina I.

Santora, Audrey R.

Savino, Taylor M.

Souders, Faith T.

Sroka, Megan A.

Stivers, Anna

Styx, Neil J.

Taber, Grace M.

Teran, Archer S.

Whigam, Jessica L.

Wojack, Elise N.

Yuen, Cathy

Sophomores

Abalde, Danielle

Barrido, Marlena T.

Bowen, Avery E.

Bowie, Sophia C.

Brand, Maxwell J.

Briones, Hannah T.

Brosnan, Mary E.

Buffo, Olivia N.

Chavarin, Elizabeth M.

Chiquito, Aliana I.

Connelly, Audrey B.

Connor, Jade X.

Consolo, Matthew D.

Corbisiero, Liam C.

Dejesus, Lindsey G.

Di Bartolomeo, Grace

DiForti, Sophia D.

DiMonte, Jacqueline G.

Dowling, Nolan P.

Encher, Sydney L.

Favela, Abigail

Feary, Lane R.

Fortman, Emma J.

Garcia, Alisa Joan B.

Gentile, Luke T.

Gersch, Sarah G.

Godinez, Teresa Y.

Haage, Trace D.

Harrison, Benjamin B.

Hayes, Quincy L.

Hernandez, Jatzirit B.

Hillyer, Daniel R.

Hines, Cassandra A.

Hunt, Madeline R.

Jurgens, Taylor G.

Kaiser, Ava M.

Kawiecki, Claire A.

Kawiecki, Daniel R.

Kosiak, Taylor E.

Kouferidji, Rahim A.

Kritikos, Antonia

Kunickas, Elina S.

Linares, Ricardo J.

Lindenberg, Sydney E.

Marcucci, Mazzy F.

Meyer, Olivia G.

O'Brien, William C.

Palao, Serena A.

Par, Sean Leonard

Perry, Sofia I.

Platt, Kyle B.

Power, Ryan G.

Pribyl Pierdinock, Kathe V.

Raith, Jonah D.

Riordan, Megan C.

Rizo, Jordan R.

Roth, Evelyn B.

Rulich-Maly, Thais B.

Russell, Shalah M.

Sanchez, Sebastian I.

Sanchez Jimenez, Sadiel

Sarro, Alyssa M.

Satterfield, Fiona M.

Savaglio, Melina

Schwanderlik, Rachel E.

Sessler, Daniel A.

Simpson, Margaret A.

Strubbe, Sarah J.

Taylor, Anysiah R.

Thomas, Alexander A.

Truman, Jamir C.

Turner, Joshua E.

Twomey, Carole J.

Weimer, Garrett V.

Winkler, Cameron L.

Freshmen

Adami, Harry A.

Adlesick, Lily W.

Alvarez, Tyrus E.

Angshed, Gabriella R.

Arcos, Sofia I.

Barrido, Alexander J.

Berger, James E.

Breit, Noah H.

Brick, Wrigley P.

Buh, Charles J.

Buoscio, Samantha S.

Caballero, Ani

Carmona, Jason J.

Castel, Grecia F.

Castro, Amadis M.

Cervanka, Jessica M.

Cinkay, Annalisa M.

Ciszewski, Michael I.

Coleman, Imunique K.

Connelly, Owen P.

Correa, Carlos

Culloden, Katie L.

Dangerfield, Zaida D.

Darcy, Amanda R.

Darcy, Daniel A.

Di Bartolomeo, Imaru

Dorenbos, Mary

Downing, Maliana G.

Durkin, Jane E.

Fields, Jackson R.

Franceschina, Luca D.

Franco, Julian A.

Funaki, Eva G.

Garcia, Isabella A.

Gentile, Emily V.

Giannetos, Panagiotis

Glawe, Catherine L.

Gonzalez, Amaya E.

Gonzalez, Daniel C.

Griffin, Colin F.

Guirola, Sean D.

Hajer, Siena G.

Halfpenny, Autumn E.

Hammond, Karen L.

Hanson, Viktoria K.

Hayles, Jenna Z.

Higgins, Abigail M.

Hosty, Reagan S.

Hruska, Tessa C.

Hughes, Hayden C.

Izaguirre, Celeste

James, Tejas G.

Jameson, Jack M.

Janunas, Olivia P.

Jerz, James A.

Jimenez, Aaliyah T.

Jimenez, Rixzie Julienne G.

Johnson, Kathryn N.

Kenny, Ryan J.

Krupske, Cassidy L.

Kusic, Nikola

Lach, Ryan A.

Linarez, Isabella J.

Loftus, Brenna K.

Luong, Anh Q.

Malone, Benjamin R.

Marconi, Renee A.

Maylath, Molly N.

Mazurkiewicz, Zoe Z.

Mcnally, Raven J.

Melgoza, Brianna J.

Miller, Ethan A.

Monahan, Mackenzie V.

Morrissey, Abigail M.

Moyer, Olivia G.

Mulaomerovic, Benjamin J.

Novak, Nicholas J.

Obuchowski, Tess C.

Oltrogge, Katharine B.

Perez, Samantha

Peschke, Lauren E.

Petrenko, Kristin

Pierce, Emilia G.

Pratt, Sophia A.

Prodanich, Jovanis N.

Raffensperger-Schill, Malika

Ransel, Lilian E.

Rayfield, Haley R.

Riseman, Benjamin C.

Roussin, Abigail R.

Ruvoli, Emily R.

Sacharski, James A.

Scheuermann, Kenshin K.

Schmitt, Julian A.

Schulte, Katherine M.

Schwarz, Amanda E.

Silvestri, Marina L.

Sloan, Mckenna K.

Smith, Matthew D.

Spidale, Samuel F.

Super, Katerina M.

Svoboda, Mack E.

Tkalec, Ethan J.

Villa, Clariza

Vranek, Emily M.

Walsh, Margaret A.

Watson, Eric M.

Wiginton, Veronica A.

Xu, Emily L.

Yachnin, Emma E.

Yager, Abigail M.

Yang, Brian

Zavala, Alyssa C.

B Honor Roll

Seniors

Alvarez, Mercedes

Andablo, Liliana

Areizaga, Jayson J.

Armstrong, Kayla M.

Bageanis, Jason A.

Bass, Logan M.

Bills, Jeffrey G.

Blood, Vittoria E.

Bogdan, Rommel M.

Briones, Jonah T.

Brophy, Gabriel S.

Bryant, Delaney K.

Cecconi, Eileen A.

Celestin, Breanna J.

Collins, Ava R.

Compean, Devin J.

Connelly, Joseph D.

Cuplinskas, Sigita M.

Czajka, Robert A.

Dabney, Jayden C.

Dangerfield, Breanna M.

Dearcos Villalobos, Nicole M.

Decosola, Hannah J.

Decosola, Joseph V.

Deeds, Nicholas W.

Del Nodal, Nicolas L.

Diaz De Leon, Emilio

Dishmon, Coretta T.

Domeier, Matthew J.

Donnelly, Melissa A.

Doyle, Mckenna E.

Drews, Dylan R.

Dwyer, John P.

Dwyer, Matthew D.

Eby, Brandon A.

Escobedo, Emilio X.

Faje, Cross

Fragoso, Jacklyn

Fragoso, Vanessa

Frieh, James H.

Frieh, Kenneth A.

Fudacz, Patrick A.

Galindo, Naomi L.

Galvan, Vincent A.

Galvez, Luis A.

Gately, Emily J.

Gaughan, Layla E.

Giminski, Stefan R.

Gora, Nicholas A.

Grigoletti, Vincent E.

Gryczan, Tatiana G.

Guzeldereli, Taner A.

Gyssler, Evan X.

Hahn, Ryan J.

Hamer, Noah D.

Hanson, David C.

Hastings, Bailey J.

Hinz, Tyler A.

Hrencecin, Tristan W.

Hruska-Kelley, Ruth

Hughes, Hunter K.

Hutchings, Haley C.

Ismail, Jasmine

Jones, Kevin R.

Kent, Che'mari N.

Klotz, Killian T.

Klump, Sean P.

Korslund, William D.

Kraus, Andrew T.

Kulaga, Amy L.

Kusnierz, Alexandra H.

Kutlesa, Lidija

Kwilas, Ryan R.

Laera, Julia C.

Linares, Julian M.

Litavecz, Morgan K.

Locascio, Samuel M.

Longo, Cheryl A.

Lukwinski, William L.

Lynch, Michael D.

Maggos, Michael C.

Mahoney, Kathleen A.

Mathey-Arlowski, Joseph D.

Mikulecky, Stephen W.

Mitchell, Kashawn A.

Mizura, James A.

Mulhern, Mariana F.

Nicolai, Emily R.

Noah, Griffin M.

O'Brien, Connor E.

Olowu, Olutosin I.

Pacholski, Joseph P.

Padilla, Mary F.

Parcel, Erin E.

Parisi, Robert C.

Pavlovic, Jelena

Pearce, Demar D.

Pelzek, Matthew R.

Perez, Isabella M.

Pitlik, Andrew M.

Prasch, Allison S.

Quaid, Michael B.

Quarino, Joseph F.

Quiroga, Jesus

Quiroz, Juan C.

Regan, Bennett N.

Reis Evitt, Maeve D.

Retana, Vivian A.

Reyes, Noah L.

Ricchio, Joshua T.

Riordan, Colin P.

Rizo Mitre, Mario A.

Robertson, Averie E.

Rodriguez, Dominique C.

Roedel, Erik J.

Rokicki, Schylar S.

Rubio, Isabella

Sagan, Jack E.

Saldana, Cassandra P.

Sanchez, Xavier

Schoop, Adrienne V.

Shakeshaft, Brendan D.

Sheppard, Yulonda P.

Sierra, Edwin

Slinkman, Julia L.

Spinello, Jacob A.

Spirios, Sophia M.

Splitt, Jeanene E.

Stanko, John C.

Steinke, Amanda R.

Stivan, Maxwell G.

Storage, Kyle C.

Suero, Anthony J.

Swanson, Donovan J.

Tinerella, Daisy D.

Toribio, Austin M.

Torres, Daisy L.

Towner, Matthew R.

Valdez, Karen A.

Verduzco, Gabriel

Vilumis, Michael J.

Wang, Adam L.

Watson, Luke E.

Weston, Angelo S.

Winfield, Jaidin A.

Yarka, Laura K.

Zavala, Isabel

Juniors

Ahern, Francesca I.

Alarcon, Maria S.

Avila, Samuel

Avina, Sofia

Bautista Arce, Klauss

Beener, Olivia E.

Bernal, Maximus B.

Bitzer, Samantha L.

Blanco, Rosalinda V.

Bocanegra, Kayla A.

Bojovic, Adam J.

Bouchama, Yassin

Bravo, Jaylyn M.

Brosnan, Thomas R.

Burton, Alexandra E.

Callanan, Niela A.

Camacho, Alexa F.

Campbell, Colby J.

Carmona, Raziel A.

Cermak, Ryan A.

Cole, Melanie R.

Concepcion, Brandon M.

Cortes, Jelitza K.

Dahms, Jillian R.

Degand, Dallas J.

DeLorenzo, Jack P.

Di Bartolomeo, Fiorella

Diggins, Brendan P.

Dominguez, Gabriel B.

Donoghue, Elizabeth H.

Dorenbos, Sara C.

Duarte, Daniel

Fanta, Michael K.

Farnham, Alyssa K.

Fitzgerald, Kayla P.

Flores, Luis

Gamboa, Adriel E.

Gannon, Julianne O.

Garcia, Amelia Ruth B.

Garza, Emmanuel S.

Gauger, William B.

Gaughan, Shane M.

Gentile, Sarah E.

Gonzalez, Rolando Jr

Goodman, Trevor P.

Green, Chyna T.

Greenlees, Margaret E.

Grivetti, Samuel R.

Guerra, Erick

Guirola, Lloyd G.

Gutierrez, Fideljesus

Guzman, Jessika P.

Halfpenny, Trevor D.

Halwaji, Samuel J.

Hart, Alyssa J.

Hayles, Jasmine N.

Hernandez, Adrian H.

Hernandez, Andrew M.

Hernandez, Aranza A.

Hernandez, Julian E.

Herrera, Destiny D.

Herrera, Gabriel M.

Holubek, Robert A.

Hruska, Isabella R.

Janney, Tara F.

Janopoulos, Zachary P.

Johnson, R'mari L.

Johnston, Elizabeth M.

Jordan, Griffin P.

Karabel, Justin L.

Kausal, Thais L.

Kober, Mary L.

Krivak, Kaitlin M.

Kutay, Claire H.

Labellarte, Marie A.

Labellarte, Michael F.

Lams, Matthew G.

Loury, Reginald L.

Lucas, Nathan F.

Lynch, Katie M.

Magno, Christopher A.

Maher, Bridget M.

Maldonado, Jazmine

Mancione, Jessica A.

Marhoul, Sophia J.

Marmolejo, Armando F.

Martell, Axel D.

McGuffey, Benjamin E.

Meade, Colleen T.

Melone, Dominic C.

Mercado-Gertler, Alexander F.

Moyer, Evan W.

Munoz, Jasmine E.

Murray, Peyton C.

Nash, Kaiann K.

Navarro, Denise

Navarro, Nathaniel D.

Nunez, Analiz E.

Ortiz, Aniz N.

Ortiz, Mariano

Ottenweller Schueler, Madelyn M.

Ozanic, Megan M.

Padilla, Justin C.

Paeth, Kyle R.

Pajkic, Jovan

Parris, Alyssa M.

Partida, Clarissa M.

Perry, Francesca L.

Petrovic, Milos

Pilewski, Sarah M.

Pizana, Syres X.

Pullen, Erik E.

Quinn, Jenna E.

Raffensperger-Schill, Elaina

Ramirez, Abigail Z.

Rangel, Payton R.

Rateike, John R.

Redovan, Erin J.

Regan, Abigail J.

Reid, Jessica R.

Reilley, Lucas A.

Reilly, James C.

Rettke, Leah A.

Reyes, Andrew J.

Reyes, Robert R.

Rivas, Julian S.

Rivera, Ashley N.

Rivera, Madelyn K.

Robertson, Christopher G.

Rodriguez, Brianna M.

Rodriguez, Ivelis

Roldan, Alexis M.

Rurka, Isabel A.

Santoyo, Ethan

Scalise, Keeley F.

Schmitt, Benjamin M.

Schroeck, Richard A.

Schroeder, Nicholas J.

Segura, Adrien A.

Shaw, Riley D.

Shelven, Joseph F.

Silvestri, Maddelena A.

Soto, Lexi D.

Stanford, Hailey J.

Strand, Jake H.

Svestka, Charles J.

Swiatek, Abigail L.

Taylor, Jessica A.

Tepic, Kristina

Terry, Charles A.

Turner, Natasha P.

Vaia, Zachary A.

Vais, Caden J.

Valdes, Irvin

Valencia, Ivana

Valencia, Nadia Y.

Valenzuela, Natalia M.

Van Nice, Wilson W.

Vasquez, Cristian

Vaughn, Lavaughntray P.

Vazquez, Aaron J.

Velez, Gabriel A.

Ventura-Mckinney, Vincent A.

Veon, Andrew S.

Veselsky, Zachary T.

Villalobos, Josue

Villegas, Daniel

Vitek, Joseph W.

Volanti, Jenna J.

Walz, Daiva A.

Washington, Shiloh T.

Welsh, Alexandria M.

Winston, Kayla G.

Zavala, Angel F.

Sophomores

Abalde, David A.

Acamovic, Annie D.

Adams, Mollie F.

Allison, Shannyn L.

Anderson, Layne R.

Angeloni, Alexandra K.

Ardon, Emanuel E.

Avila, Hector A.

Axinte, Selena

Ayala, Nadia E.

Baltierrez, Esmeralda

Barnes, Angelina J.

Belsey, Lauren B.

Beltran Coss, Fernanda

Berek, Grace E.

Bielobradek, Lidia A.

Bisiules, Nicholas J.

Bitzer, Taylor J.

Blood, Olivia R.

Bloodgood, Marissa D.

Bobe, Enrique

Bolton, Isabella A.

Bray, Colleen D.

Brom, Julia T.

Brown, Keegan T.

Brundage, Benjamin J.

Bucio, Miranda

Buck, Evelyn A.

Bumrungkwaen, Panipak

Caballero, Alexandra P.

Calderon, Gianna G.

Camacho, Lauren

Cash, Frances C.

Celestin, Braylen M.

Centorcelli, Paul V.

Cerny, George C.

Christensen, Emma C.

Cochran-Chipura, Clarisse K.

Coen, Cormac M.

Comerford, Patrick J.

Connelly, David G.

Crossman-Dmowski, Brian A.

Cuplinskas, Vejas P.

Curelo, Victoria A.

Czajka, Brendan P.

De La Torre, Emanuel

Delgado, Fatima G.

Diaz, Evelyn

Diaz, Joshua E.

Dishmon, Corey J.

Doherty, Christopher M.

Donnamario, Mia I.

Dortch, Sarai E.

Durkin, Molly C.

Eldridge, Joshua J.

Escobedo, Lizette F.

Feregrino, Fanely

Filec, Mary M.

Foley, Thomas M.

Ford, Moira G.

Fosselman, Daniel J.

Foy, Garrett P.

Gaber, Alexander D.

Galbraith, Mckenzie H.

Gaynor, Ryan P.

Gil, Briyana R.

Grossart, Delaney G.

Gutierrez, Melanie K.

Haley, Steven R.

Hamer, Sydney F.

Hane, Ella R.

Hanson, Matthew D.

Harazin, Noelle R.

Harper, Tyler K.

Hernandez, Angel A.

Hernandez, Kara L.

Herrera, Adrian J.

Hilligoss, Mia M.

Hilt, Kaitlyn T.

Hosack, Liam M.

Howorth, Kenna R.

Iwaniec, Kathryn G.

Jimenez, Mckenzie L.

Jnobaptiste, Sarah

Kaufman, Violet L.

Kelly, Javontay B.

Kikos, Bridget A.

King, Brooklyn E.

King, Mia L.

Kissel, Ryan F.

Klump, Ian L.

Kowalski, Elizabeth L.

Kulbis, Rytas P.

Lagler, Marc A.

Larson, Grace F.

Leimberer, Lynna R.

Leon, Natalie R.

Lockhart, Aria M.

Lombardi, Hannah M.

Lukosevicius, Rokas

Lukoseviciute, Ieva

Manning, Alexandria L.

Marquez, Elizabeth

Martins, Luana B.

Mastrodonato, John P.

Maywood, Julia M.

McCottry, Kentay J.

McKenna, Kevin P.

Medina, Wendy J.

Meehan, Dylan J.

Michalik, Anthony J.

Mieczkowski, Joseph V.

Milicevic, Ivan

Miranda, Samantha

Modrusic, Kornelia

Montoya, Vanessa

Moss, Dorian R.

Mugnaini, Nicholas F.

Nehmzow, Paige E.

Noel, Emily L.

Nolan, Beckett M.

O'Brien, Amber N.

Ochoa Saltos, Juan J.

Oliva, Samantha N.

Osorio, Diego

Paisker, Max B.

Pekny, Audrey E.

Pelayo, Ruby E.

Pena, Eduardo

Perez, Jacob A.

Perez, Julian C.

Perez, Vivian L.

Picard, Justin R.

Pizana, Emilio J.

Przybylski, Angela M.

Quiroga, Daniela

Ranieri, Michael R.

Ranieri, Nadia P.

Rath, Justin A.

Regan, Aidan M.

Rehder-Swallow, Jonathan S.

Rivera, Jacob X.

Roman, Emma E.

Romero, Alyssa A.

Romo, Antonio D.

Roussin, Theodore B.

Russell, Seymone C.

Salamanca, Abigail

Salguero, Damian F.

Sanchez, Ava M.

Sanchez, Nathan J.

Scheidler, Lydia G.

Schicker, Michael A.

Schira, Claire O.

Shereck, Kathleen Mary K.

Soto, Charms C.

Stanovich, Constantine J.

Starkovich, Matthew T.

Stivers, John S.

Straka, Emma J.

Teran, Caleb V.

Townsend, Ella J.

Udelson, Benjamin M.

Valencia, Helen A.

Vasiliadis, Alexis M.

Vasquez, Andrea I.

Vega, Joshua I.

Velasquez, Avianna R.

Verber, Amber R.

Villalobos, Jennifer

Watson, Hailey A.

Weber, Nicholas D.

Wolff, Danielle M.

Freshmen

Aguilar, Luis M.

Alcaraz, Gloria E.

Alejandre, Samantha

Ali, Zaina M.

Alvarado, Lynette

Anderson, Aaron T.

Arroyo, Kimberly M.

Backus, Adam P.

Banenas, Lora A.

Barrueta, Talia I.

Bauer, Redmond M.

Beatty, Allison R.

Beltran, Andres

Bishop, Savannah R.

Bork, Ethan M.

Brick, Audrey S.

Brockway, Lena

Bruno, Sophie C.

Bruno, Tess L.

Cadungog, Jillian Kay B.

Cameron, Zachary R.

Cano, John A.

Capizzi, Isabella G.

Castro, Claudia C.

Cerny, Skylar M.

Charles, Nathan A.

Chavez, Jasmine

Cipriani, Giulia A.

Clarkson, Alex T.

Collins, Austin M.

Connelly, Daniel B.

Conroy, Michael T.

Coolman, Connor C.

Costello, Jaiden R.

Daun, Morgan E.

Davis, Kennedy J.

Deason, Paige R.

DeLeonardis, Michael A.

Delmonico, Carli D.

Dixon, Elizabeth A.

Dixon, Katarina M.

Domeier, Timothy P.

Duran, Lesly S.

Elliott, Tirza R.

Faje, Grace

Favela, Liliana

Fisher, Seth A.

Fox, Jeremy R.

Freel, Benjamin T.

Galas, Nathan E.

Gama, Azucena

Garcia, Grace M.

Garcia, Hailey K.

Garcia, Ian X.

Garcia, Paola

Garcia, Vanessa

Garvey, Luke C.

Gaughan, Dayton M.

Gavrilov, Alec J.

Georgopoulos, Madalynn C.

Giard, Alexandra M.

Giurini, Mia G.

Gmitro, Cameron J.

Godlewski, Quintin P.

Goodpaster, Casey T.

Green, Vashanti

Gutierrez, Isabella M.

Halmon, Kayla R.

Hamilton, Mac S.

Heirigs, Michelle N.

Hernandez, Vivian J.

Herrera, Alexa M.

Herrera, Cruz S.

Herrera, Jessica L.

Herrera, Ricardo

Hervas, Elinor Vivienne C.

Hillyer, Isabel E.

Hoadley, Lillian G.

Hummos, Karim D.

Hutchings, Nathan T.

Iwaniec, Kailey H.

Jacob, Nicole C.

Jacobs, Nicholas T.

Jebb, Marshall C.

Jenke, Mia P.

Jimenez, Khristy Anne A.

Johnson, Ella R.

Johnson, Taylor C.

Kallas, Peter J.

Keating, Michaela I.

Keen, Keanna M.

Kieszkowski, Bruno P.

Kolar, Kati L.

Kraus, Frida

Krupka, Gabriel A.

Kunickas, Emilia J.

Kutlesa, Katarina

Laera, Brett A.

Larson, Ethan W.

Latorre, Arlette A.

Leanos, Karina L.

Leimberer, Lily A.

Leon, Elizabeth R.

Lewis, Grace A.

Linhart, Samuel A.

Lozada, Alyssa F.

Lukwinski, Andrew K.

Lutes, Stella D.

Maggos, Alexander C.

Magno, Matthew J.

Mancilla, Angel

Mangan, James R.

Manjarrez, Joshua M.

Marrs, Owen M.

Martin, Liadin A.

Martinez, Julian

Maruska, Victor M.

McCormack, Molly C.

McDonald, Samantha R.

McDonough, Jordan J.

McKelvin, Joseph R.

Mendoza, Sebastian M.

Miller, Tyler J.

Misic, Nikola

Modrusic, Marcela

Monahan, Tyler W.

Moody, Terrence W.

Morales, Cesar U.

Moreno, Gabriel R.

Mulligan, Andrew W.

Murry, Kylah A.

Nolen, Kamilah A.

O'Brien, Claire M.

O'Hare, Aidan M.

O'Kane, Patrick S.

O'Keefe, Anna R.

Ocampo, Angelina M.

Ortega, Salomon D.

Ozark, Michael A.

Padilla, Omar

Palermo, Daniel J.

Panos, George J.

Patil, Mason V.

Patino, Matthew

Perrier, Eleanor M.

Pitts, Jack D.

Pollock, Madeline S.

Ramirez, Xavier J.

Rasmussen, Evelyn J.

Ratliff, Isaac

Rausch, Henry K.

Reyes, Emanuel

Reyes, Robert A.

Riseman, Ella V.

Roche, Hanora J.

Rodriguez, Dahyanna

Roldan, Madelyn H.

Romero, Eduardo A.

Rosales, Uriel A.

Roudebush, Jane M.

Rubio, Miles K.

Saletta, Nina G.

Sanchez, Xander D.

Santisteban, Ana B.

Schoditsch, Grace S.

Schwarte, Mia M.

Shay, John J.

Sierra, Caden T.

Silva, Isaiah S.

Silva, Sarah E.

Smith, Hannah E.

Spinello, Andrew G.

Sroka, Maggie L.

Stanford, Dalaney I.

Stewart, Clayton B.

Svestka, Luke E.

Swiatek, Luke K.

Szymczak, John B.

Taubery, Sabrina

Taylor, Ethan D.

Tomas, Nina K.

Topczewski, Taylor H.

Ulloa, Daniela

Urbina, Roberto A.

Vacek, Charles G.

Valdes, Edwin

Van Nice, Quinn J.

Vandemark, Hazel J.

Vargas, Alyne

Vargas, Antonio X.

Vargas, Icker E.

Walsh, Thomas D.

Wenig, Madeline V.

Whigam, Ashley N.

Wilcek, Jack J.

Wilson, Damia S.

Woodward, Connor H.

Wubbolding, Brooke A.

Wubbolding, Grace E.

Xin, Michael M.

Zamarripa, Erika B.

Zamora, Julian E.

Zamudio, Vicente M.

Ziecik, Irmina O.