Hauser honor roll students named for first trimester of 2016-17

By Community Editor

The following students at Hauser Junior High School in Riverside have been named to the Straight-A Honor Roll, High Honor Roll and Honor Roll for the first trimester of the 2016-17 school year.

Straight-A Honor Roll

8th grade

Harry Allen Adami

Lily Weaver Adlesick

Aaron Thomas Anderson

Sofia Isabel Arcos

Wrigley Patrick Brick

Margot Parker Carlson

Jason Jose Carmona

Grecia Fernanda Castel

Jessica Marie Cervanka

Michael Irek Ciszewski

Katie Lynne Culloden

Imaru Di Bartolomeo

Mary Dorenbos

Lauren Elizabeth Dvorak

Parker Jane Eckardt

Luca David Franceschina

Genna Patricia Gaines

Isabella Andrea Garcia

Amaya Emer Gonzalez

Daniel Cain Gonzalez

Sean David Guirola

Siena Grace Hajer

Abigail Marie Higgins

Isabel Eliana Hillyer

Tessa Claire Hruska

Morgan Marie Isenberg

Celeste Izaguirre

Jack McKeen Jameson

Cassidy Laura Krupske

Lily Anna Leimberer

Isabella Linarez

Samuel Alan Linhart

Brenna Kathleen Loftus

Stella Dora Lutes

Renee Adele Marconi

Brianna Jaylene Melgoza

Olivia Grace Moyer

Nicholas John Novak

Tess Chaves Obuchowski

Angelina Marie Ocampo

Eleanor Maren Perrier

Madeline Scheu Pollock

Haley Reynolds Rayfield

James Angel Sacharski

Kenshin Kurata Scheuermann

Katherine Marguerite Schulte

McKenna Kathleen Sloan

Hannah Elizabeth Smith

Hannah Grace Smith

Ethan John Tkalec

Emily Li Xu

Abigail Marie Yager

Brian Yang

7th grade

Gwendolen Nora Adelman

Anne Claire Barlow

Colette Archer Barnes

Gia Rose Benedetto

Stephen Duncan Berger

Allison Elizabeth Brand

Benjamin Michael Buchman

Donnavan Michael Connelly

Ethan Jerome Dimaano

Gillian Kaye Dowling

Zona Rae Evans

Helena Rose FioRito

Elise Michelle Frank

Grace Rose Galbraith

Nicole Anne Gentile

Remy Athena Hilpp

Mary Catherine Izzo

Ava Catherine Kopecky

Matthew Stephen Laube

Gustavo Julian Linares

Carl Thomas Lukas

Shannon Mary Malloy

Caroline Kimbrell Marrero

Jonathan Eugene Murphy

Owen Jameson Murphy

Robert Edward Nemec

Jack Nicholas Niekrasz

Harrison James Nolan

Isabella Ashlyn O'Brien

Avery Francesca O'Bryan

Grayson James Pacourek

Quinn Olivia Palermo

Krysta Aliya Pelayo

Marcus Alexander Pelzek

Anthony Marc Perry

Reagan Page Peschke

Eric Martin Rangel

Nicholas Alexander Sacharski

Claire Nicole Schroeder

Natalie Catherine Senese

Thomas James Sloan

Moncerrat Guadalupe Tirado

Aiden Elias Verdin

Sarah Katherine Wahlfeldt

Alec Edward Wilkowski

Maeve Kathleen Wunderlich

Nina Catherine Zoppi

6th grade

Grace Amy Adams

Elizabeth Anne Adler

Chloe Elizabeth Alexander

Emily May Androwich

Piper Madeline Blair

Katherine Leah Briolat

Cate Marguerite Browning

Paulina Carmona

Elli Ann Christiansen

Alyssa Michele Cipriani

Sebastian Adam Ciszewski

Annabella Marie Cornolo

Riley Addison Daun

Isabella Diaz de Leon

Daniel Phillip Domeier

Olivia Dvorak

Ella Louise Ford

Paige Frances Fudacz

Amelia Patricia Gardiner

Abril Tinoco Garza

Zackary James Gaynor

Olivia Reagan Glawe

Mia Gonzalez

Ava Victoria Hast

William Wayne Hertogs

Eleanor Beth Hill

Anya Mary Hopek

Veronica Hunt

Michael Thomas Isenberg

Sophie Anne Klyber

Amanda Marie Kogut

Catherine Rose Kowal

Annmarie Luna Lloyd

Aidan S Makeeff

Leo Frederick Martin

Aja Kayla McKay

Emma Anderson McVicker

Sierra Zuzanna Murillo

Joshua Thomas Nelson

Gemma Rose Nishimura

Lianna Gail Noel

Luke Thomas O'Brien

Bryce Elizabeth Pacourek

Grace Elizabeth Pankros

Cole Brian Plepel

Ella Jane Proteau

William Michael Ralph

Josephine Clara Randall

Jorey Teel Reyes

Kendall Marie Richards

Sophie Skylar Ritzler

Samuel James Royer

Gemma Cresencia Sambugaro

Anne Marie Showel

Luke Joseph Showel

Liam Thomas Smith

Tess Elizabeth Stanard

Ava Grace Storandt

Simona Sofia Sulminas

Sophie Jean Swicionis

Michael Talapin

Manuel Alejandro Tovar

Jaelyn Eve Turina

Margo Natalin Villanueva

Caitlin Marietta Vitek

Lleyton Edward Willis

Anasofia Zaper

High Honor Roll

8th grade

James Ellis Berger

Isabella Batt Brick

Sophia Claire Bruno

Tess Lenore Bruno

Samantha Susan Buoscio

Isabella Gianna Capizzi

Jasmine Chavez

Annalisa Marie Cinkay

Guilia Ann Cipriani

Owen Patrick Connelly

Morgan Elizabeth Daun

Elizabeth Ann Dixon

Katarina Marie Dixon

Jane Elizabeth Durkin

Grace Faje

Kathryn Ann Foley

Eva Gisele Funaki

Azucena Gama

Grace Mayari Garcia

Catherine Lucille Glawe

Wylder Benjamin Guido

Isabella Maria Gutierrez

Viktoria Kristianovna Hanson

Nicole Caroline Jacob

Olivia Pearl Janunas

James Allen Jerz

Khristy Anne Alarcon Jimenez

Kathryn Nicole Johnson

Samuel Freeland Leone

Benjamin Reece Malone

Molly Carmen McCormack

Raven June McNally

Ethan Adrian Miller

Cesar Ulises Morales

Ailish Therese Mulvihill

Benjamin Murray O'Bryan

George John Panos

Lauren Ellen Peschke

Timothy James Pipal

Malika Raffensperger-Schill

Luke Harrington Ralph

Lilian Elizabeth Ransel

Nina Grace Saletta

John Jude Shay

Andrew Giavanni Spinello

Clayton Brundage Stewart

Emma Kate Tucek

Brooke Avery Wubbolding

Michael Manpo Xin

Emma Elizabeth Yachnin

7th grade

Frank Andrew Aznar

Bianca Rose Baez

Caroline Rose Bittorf

Sadie Rhoads Brenneman

Noah Tiambeng Briones

Ryan James Buckley

Daniella Francesca Capizzi

Savannah Christine Castro

Aliyah Mya Contreras

Mateo Lukas Cubas

Maxwell James Didio

Amanda Marcella DiForti

Aidan Joshua Evans

Grace Marie Fuechtmann

Alexander Cesar Garcia

Benjamin Thomas Gersch

Robert Cameron Greenlees

Isabella Grace Hagins

John Paul Hanley

Shamus Quinn Herbert

Zachary Alexander Hosek

Sophie Elizabeth Hrencecin

Elaina Patricia Isenhart

Felix Xavier Jacquat

Andrew Austin Kosiak

Anne Elizabeth Kosner

Thomas Kowal

Owen Montgomery Leander

Alyssa Rose Lord

Ava Anne Lord

Ronald Richard Macchia

Marketa Mackova

Roisin Andersen Maloney

Chloe Madelene Marhoul

Violeta Marovic

Liam Patrick Mathews

Erik Mason McMullen

Edward John Melidis

Luigi Alan Mollo

Eva Marie Moriarty

Isaac Navarro

Neve Khamsay Norasith

Ethan James Ranft

Samantha Sade Rosales

Ahmad Nizar Salem

Kayla Paulina Sanchez

Olivia Rose Sedlack

Jacob Sydney Shevitz

Claire Kathleen Stanislaw

Adriana Mia Stanovich

Erin Leigh Wienke

Savannah Rose Wozniak

6th grade

Eric Albarran

Bryce Oscar Anderson

Lukas Kristofer Bell

Tiffani Wanjiru Boone

Olivia Kathryn Buoscio

Colin James Cash

Riley Gibbs Collins

Ava Marie Connerty

Carroll Daniel Creedon

Luciano Curiel

Katherine Victoria Del Angel

Rex Ellsworth Dockendorf

Gwenivere Eve Dudzik

Joseph Liam Durkin

Owen Cash Fingerhut

Thomas Charles Galbraith

Adriana Elena Garcia

Haley Madeleine Gibbs

Miles Thomas Grant

Claudia Mae Grusecki

Scarlett Georgann Hall

Landon Everett Harazin

Ellary Nicole Hastings

Kaythryn Kayleigh Hiestand

Ellie Grace Hlavaty

Jaime Jacob Izaguirre

Amanda Kate Jurczewski

Quinn Ruby Kahle

Lucas Huntington Lauger

Lena Maria Lembcke

Benicio Valentino Linares

Ciaran Michael Mathews

Hunter Russel McClintock

Augustus Benedict Mendoza

Alexandra Xochitl Mercado

Jana Milicevic

Marcus Jordan Moody

Trea Blue Notz

Jacob Paul O'Brien

Margaret Kelly O'Kane

Andrew James Ransel

David Joseph Ricco

Jonah Evan Schexnayder

Liam Jeffey Schlesser

Brooke Lynn Schwarte

Beatrice Nelia Spidale

Gabriella Rose Sramek

Anna Lauren Swade

Samuel Peter Tomas

Elise Nicole Verdin

Isabel Anna White

Luke Ben Yachnin

Honor Roll

8th grade

Roseanne Elizabeth Androwich

Kimberly Michelle Arroyo

Adam Paul Backus

Michael Justin Bloodgood

Noah Hennessey Breit

Audrey Sophia Brick

Lena Hun Yi Brockway

Charles John Buh

Claire Marie Bushe

Zachary Ryan Cameron

Aimee Marie Carlson

Alex Tyler Clarkson

Daniel Bud Connelly

Paige Renee Deason

Timothy Patrick Domeier

Julian Dvorak

Liliana Favela

Jeremy Richard Fox

Benjamin Thomas Freel

Priscilla Foxy Fuentes

Ian Xaver Garcia

Leila Rose Garcia

Madeline Marie Garcia

Alec John Gavrilov

Emily Victoria Gentile

Alexandra Marie Giard

Cameron Joseph Gmitro

Vashanti Laneece Green

Kayla Rose Halmon

Michelle Nicole Heirigs

Mary Elizabeth Hennelly

Alexa Elena Herrera

Joseph Edward Horak

Reagan Sennett Hosty

Nathan Thomas Hutchings

Grace Virginia Jisa

Ella Rose Johnson

Taylor Cherise Johnson

Michael Christopher Jurczewski

Peter James Kallas

Michaela Isabella Keating

Bruno Philip Kieszkowski

Alexis Devina Leone

Angel Mancilla

James Richard Mangan

Owen Michael Marrs

Liadin Amelia Martin

Victor Manuel Maruska

Sebastian Michael Mendoza

Yahir Mendoza

Mya Lily Merced

Terrence William Moody

Evan Batko Nolan

Kamilah Annett Nolen

Claire Marie O'Brien

Anna Rosaria O'Keefe

Salomon DeJesus Ortega

Zachary Andrew Ozga

Sylvia Taylor Ritzler

Jazmin Rodriguez

Miles Kilian Rubio

Ana Belen Santisteban

Mia Marie Schwarte

Amanda Elizabeth Schwarz

Richard Joseph Sheahan

Matthew David Smith

Delaney Isabella Stanford

Luke Edward Svestka

Jessica Adela Tapia

Nina Katherine Tomas

Quinn Joseph VanNice

Jewel Marie Watts

Damia Symone Wilson

Grace Elizabeth Wubbolding

Irmina Otylia Ziecik

7th grade

Socorro Rose Aldape

Danielle Marie Ambrosia

Danika Elizabeth Apostolovich

Barbara Rose Aprim

Julia Marie Bageanis

Julian Balderas

Rylan Boyd Bass

McKenna Jordan Bryant

Owen Parker Burnett

Jordan Cabanas

William Thomas Carl

Miles Casey

Elizabeth Diana Centorcelli

Brooke Catherine Craig

Chloe Marie DeLorenzo

Gia Elizabeth Diaz

Andrew Xavier Dolejs

Jose Raymundo Elizondo

Dante Alexander Fuentes

Valeria Garcia

Samuel Joseph Gersch

Teagan Pearl Grossart

Maritza Isabel Gutierrez

Aaron Jiang

Andrew Don Kallas

Neil Machina Kinnan

Elysa Irene Limas

Omar Lopez

Carlos Enrique Marquez

Xavier Eduardo Martinez

Zyanya Allena Martinez

Halyna Mazuryk

Rickey Lamar McDonald

Isabella Aliyah Medina-Perez

Elena Kelly Miers

Ryan Raymond Miller

Benjamin Arthur Mooney

Matthew Ryan Novak

Olivia O'Donnell

Sarah O'Donnell

Adam Eliziel Pagan

Ian Joseph Plummer

Paul Michael Proteau

Jose Antonio Quiroz

Paul Justin Reyes

Allison Claire Rivera

Luke McNamara Robertson

Jose Maxemiliano Robles

Fernando Ruiz

Steven Christopher Sanduski

Krystal Guadalupe Servin

Liam James Stack

Chloe Annabelle Tinel

Rose Brittany Tinerella

Arlene Torres

Brian Matthew Twomey

Brady Joseph Vaia

Ashley Michelle Vasquez

Dashiell Taliesin Williams

Constantine Joseph Zanieski

Marc Michael Zoppi

6th grade

Andrew Garrett Agne

Cristian Anthony Aguirre

Noah Aguirre

Jayda Marie Amparan

Anna Irene Aziz

Taylor John Baird

Finnley Parker Barnes

Nabil Adam Belmadani

Daniel Raymond Benes

Aiden Patrick Boyle

Robert Anthony Brabec

Tatum Maureen Bryant

Rory Vincent Busby

Sofiya Iracema Chavez

Emily Anne Clarkson

Donovan Alvin Coen

Karl Jozef Demegillo

Thomas E Dixon

Jackson Lyle Drumheller

Patrick McHugh Durkin

Xavier Zakie Edwards

Wyzdom Quran Gary

Daniel Anatoly Gavrilov

Erick Orlando Gonzalez

William Thomas Goodman

Sofia Guiterrez

Alina Hernandez

Thomas Reagan Jerz

Cameron Matthew Joseph

Ana Eugenia Kanatas

Jessica Lynn Koonce

Max Kowal

Jonah Daniel Leone

Jacob Matthias Leuck

Jocelyn Alexis Linares

Jack Browning Livingston

Itzamaria Lizett Mada

Nikola Malovic

Ava S Marrello

Shariyah Rejee Murry

Ryan Jerome Novak

Jonathan Gabriel Obuchowski

Hannah Rose O'Flaherty

Allen John O'Keefe

Stephanie Marie Ortiz

Giovanni Patitucci

Christian Xavier Perez

Chancellor Tarquin Rayfield

Sammi T Reeze

Carter William Robertson

Leo Joseph Roth

Bradley William Ruska

Angela Salguero

Ezekiel Del Mundo Samson

Grant Edward Schira

Paris Selenica

Victoria Alejandra Silva-Juarez

Lorenzo Valdez

Aramis Octavio Vargas-Aguiar

Nataly Alyssa Vega

Mia Marie Wagner

Jaisean Duane Watts

Charlie Michael Wolfer

Gabriel Adrian Ziecik