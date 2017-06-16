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Hauser Jr. High names 3rd trimester honor rolls for 2016-17

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By Community Editor

The following students were named to the honor rolls at Hauser Junior High School in Riverside for the third trimester of the 2016-17 school year.

Straight A Honor Roll

8th grade

Harry Allen Adami

Lily Weaver Adlesick

James Ellis Berger

Wrigley Patrick Brick

Jason Jose Carmona

Grecia Fernanda Castel

Jessica Marie Cervanka

Michael Irek Ciszewski

Jaiden Robert Costello

Katie Lynne Culloden

Imaru Di Bartolomeo

Mary Dorenbos

Lauren Elizabeth Dvorak

Parker Jane Eckardt

Grace Faje

Luca David Franceschina

Eva Gisele Funaki

Azucena Gama

Isabella Andrea Garcia

Amaya Emer Gonzalez

Daniel Cain Gonzalez

Sean David Guirola

Viktoria Kristianovna Hanson

Abigail Marie Higgins

Morgan Marie Isenberg

Celeste Izaguirre

Jack McKeen Jameson

Kathryn Nicole Johnson

Bruno Philip Kieszkowski

Cassidy Laura Krupske

Lily Anna Leimberer

Brenna Kathleen Loftus

Renee Adele Marconi

Raven June McNally

Brianna Jaylene Melgoza

Olivia Grace Moyer

Nicholas John Novak

Tess Chaves Obuchowski

Anna Rosario O'Keefe

Haley Reynolds Rayfield

James Angel Sacharski

Katherine Marguerite Schulte

McKenna Kathleen Sloan

Hannah Grace Smith

Ethan John Tkalec

Emily Li Xu

Emma Elizabeth Yachnin

Abigail Marie Yager

 

7th grade

Anne Claire Barlow

Gia Rose Benedetto

Stephen Duncan Berger

Caroline Rose Bittorf

Allison Elizabeth Brand

Donnavan Michael Connelly

Maxwell James Didio

Gillian Kaye Dowling

Zona Rae Evans

Helena Rose FioRito

Elise Michelle Frank

Grace Marie Fuechtmann

Grace Rose Galbraith

Nicole Anne Gentile

John Paul Hanley

Shamus Quinn Herbert

Remy Athena Hilpp

Elaina Patricia Isenhart

Mary Catherine Izzo

Dongkyun Nicholas Kim

Owen Montgomery Leander

Gustavo Julian Linares

Alyssa Rose Lord

Ava Anne Lord

Ronald Richard Macchia

Caroline Kimbrell Marrero

Eva Marie Moriarty

Jonathan Eugene Murphy

Owen Jameson Murphy

Jack Nicholas Niekrasz

Harrison James Nolan

Avery Francesca O'Bryan

Grayson James Pacourek

Krysta Aliya Pelayo

Anthony Marc Perry

Reagan Page Peschke

Nicholas Alexander Sacharski

Claire Nicole Schroeder

Olivia Rose Sedlack

Natalie Catherine Senese

Krystal Guadalupe Servin

Thomas James Sloan

Brady Joseph Vaia

Sarah Katherine Wahlfeldt

Alec Edward Wilkowski

Maeve Kathleen Wunderlich

Nina Catherine Zoppi

 

6th grade

Grace Amy Adams

Elizabeth Anne Adler

Chloe Elizabeth Alexander

Emily May Androwich

Katherine Leah Briolat

Paulina Carmona

Elli Ann Christiansen

Riley Gibbs Collins

Annabella Marie Cornolo

Carroll Daniel Creedon

Rex Ellsworth Dockendorf

Joseph Liam Durkin

Olivia Dvorak

Ella Louise Ford

Amelia Patricia Gardiner

Olivia Reagan Glawe

Mia Gonzalez

Miles Thomas Grant

Ellie Grace Hlavaty

Anya Mary Hopek

Veronica Hunt

Michael Thomas Isenberg

Quinn Ruby Kahle

Sophie Anne Klyber

Luna Annmarie Lloyd

Leo Frederick Martin

Aja Kayla McKay

Emma Anderson McVicker

Jana Milicevic

Joshua Thomas Nelson

Jacob Paul O'Brien

Luke Thomas O'Brien

Bryce Elizabeth Pacourek

Grace Elizabeth Pankros

Christian Xavier Perez

Cole Brian Plepel

Jorey Teel Reyes

Kendall Marie Richards

Sophie Skylar Ritzler

Samuel James Royer

Gemma Cresencia Sambugaro

Ezekiel Del Mundo Samson

Anne Marie Showel

Luke Joseph Showel

Gabriella Rose Sramek

Tess Elizabeth Stanard

Ava Grace Storandt

Simona Sofia Sulminas

Sophie Jean Swicionis

Michael Talapin

Manuel Alejandro Tovar

Jaelyn Eve Turina

Elise Nicole Verdin

Lleyton Edward Willis

Luke Ben Yachnin

Anasofia Zaper

 

High Honor Roll

8th grade

Sofia Isabel Arcos

Isabella Batt Brick

Tess Lenore Bruno

Charles John Buh

Owen Patrick Connelly

Morgan Elizabeth Daun

Paige Renee Deason

Elizabeth Ann Dixon

Jane Elizabeth Durkin

Julian Dvorak

Catherine Lucille Glawe

Isabella Maria Gutierrez

Siena Grace Hajer

Isabel Eliana Hillyer

Tessa Claire Hruska

Nicole Caroline Jacob

Olivia Pearl Janunas

Khristy Anne Alarcon Jimenez

Michaela Isabella Keating

Samuel Freeland Leone

Isabella Linarez

Samuel Alan Linhart

Stella Dora Lutes

Benjamin Reece Malone

Liadin Amelia Martin

Molly Carmen McCormack

Cesar Ulises Morales

Ailish Therese Mulvihill

Benjamin Murray O'Bryan

Zachary Andrew Ozga

Eleanor Maren Perrier

Lauren Ellen Peschke

Madeline Scheu Pollock

Malika Raffensperger-Schill

Luke Harrington Ralph

Sylvia Taylor Ritzler

Miles Kilian Rubio

Kenshin Kurata Scheuermann

Hannah Elizabeth Smith

Matthew David Smith

Nina Katherine Tomas

Emma Kate Tucek

Brooke Avery Wubbolding

Michael Manpo Xin

 

7th grade

Gwendolen Nora Adelman

Barbara Rose Aprim

Julia Marie Bageanis

Colette Archer Barnes

Sadie Rhoads Brenneman

Benjamin Michael Buchman

Ryan James Buckley

William Thomas Carl

Mateo Lukas Cubas

Amanda Marcella DiForti

Ethan Jerome Dimaano

Alexander Cesar Garcia

Robert Cameron Greenlees

Zachary Alexander Hosek

Felix Xavier Jacquat

Ava Catherine Kopecky

Andrew Austin Kosiak

Thomas Kowal

Nicholas John Kraus

Matthew Stephen Laube

Carl Thomas Lukas

Marketa Mackova

Shannon Mary Malloy

Xavier Eduardo Martinez

Erik Mason McMullen

Edward John Melidis

Luigi Alan Mollo

Robert Edward Nemec

Neve Khamsay Norasith

Isabella Ashlyn O'Brien

Sarah O'Donnell

Marcus Alexander Pelzek

Paul Michael Proteau

Ethan James Ranft

Luke McNamara Robertson

Ahmad Nizar Salem

Kayla Paulina Sanchez

Jacob Sydney Shevitz

Claire Kathleen Stanislaw

Adriana Mia Stanovich

Moncerrat Guadalupe Tirado

Arlene Torres

Savannah Rose Wozniak

Constantine Joseph Zanieski

Marc Michael Zoppi

 

6th grade

Eric Albarran

Bryce Oscar Anderson

Lukas Kristofer Bell

Nabil Adam Belmadani

Piper Madeline Blair

Cate Marguerite Browning

Olivia Kathryn Buoscio

Alyssa Michele Cipriani

Luciano Curiel

Katherine Victoria Del Angel

Isabella Diaz de Leon

Gwenivere Eve Dudzik

Paige Frances Fudacz

Thomas Charles Galbraith

Zackary James Gaynor

Scarlett Georgann Hall

Ava Victoria Hast

Ellary Nicole Hastings

Kaythryn Kayleigh Hiestand

Eleanor Beth Hill

Jaime Jacob Izaguirre

Amanda Kate Jurczewski

 

Amanda Marie Kogut

Lucas Huntington Lauger

Benicio Valentino Linares

Aidan S. Makeeff

Nikola Malovic

Diego Medellin

Sierra Zuzanna Murillo

Gemma Rose Nishimura

Lianna Gail Noel

Allen John O'Keefe

Ella Jane Proteau

Josephine Clara Randall

Andrew James Ransel

Sammi T. Reeze

Grant Edward Schira

Liam Thomas Smith

Beatrice Neilia Spidale

Anna Lauren Swade

Samuel Peter Tomas

Margo Natalin Villanueva

Caitlin Marietta Vitek

Isabel Anna White

 

Honor Roll

8th grade

Aaron Thomas Anderson

Roseanne Elizabeth Androwich

Lauren Barbara Aprim

Adam Paul Backus

Noah Hennessey Breit

Audrey Sophia Brick

Lena Hua Yi Brockway

Sophia Claire Bruno

Samantha Susan Buoscio

Isabella Gianna Capizzi

Aimee Marie Carlson

Margot Parker Carlson

Jasmine Chavez

Annalisa Marie Cinkay

Giulia Ann Cipriani

Alex Tyler Clarkson

Daniel Bud Connelly

Katarina Marie Dixon

Timothy Patrick Domeier

Liliana Favela

Gavin Daniel Ference

Kathryn Ann Foley

Jeremy Richard Fox

Benjamin Thomas Freel

Priscilla Foxy Fuentes

Genna Patricia Gaines

Grace Mayari Garcia

Ian Xaver Garcia

Alec John Gavrilov

Emily Victoria Gentile

Cameron Joseph Gmitro

Vashanti Laneece Green

Wylder Benjamin Guido

Kayla Rose Halmon

Vivian Juliana Hernandez

Alexa Elena Herrera

Joseph Edward Horak

Reagan Sennett Hosty

James Allen Jerz

Grace Virginia Jisa

Taylor Cherise Johnson

Peter James Kallas

Samantha Marie Knezevic

Karina Louveth Leanos Garcia

Angel Mancilla

James Richard Mangan

Owen Michael Marrs

Victor Manuel Maruska

Kayla Elizabeth McCarthy

Mya Lily Merced

Ethan Adrian Miller

Terrence William Moody

Gabriel Remi Moreno

Ruslan Thomas Nessinger

Evan Batko Nolan

Kamilah Annett Nolen

Claire Marie O'Brien

Angelina Marie Ocampo

Salomon DeJesus Ortega

George John Panos

Nicholas Joseph Perez

Timothy James Pipal

Xavier Joseph Ramirez

Lilian Elizabeth Ransel

Nina Grace Saletta

Ana Belen Santisteban

Mia Marie Schwarte

Amanda Elizabeth Schwarz

John Jude Shay

Richard Joseph Sheahan

Andrew Giavanni Spinello

Delaney Isabella Stanford

Clayton Brundage Stewart

Luke Edward Svestka

Jessica Adela Tapia          

Damia Symone Wilson

Grace Elizabeth Wubbolding

Irmina Otylia Ziecik

 

7th grade

Socorro Rose Aldape

Damaris Sarai Alvarado

Danielle Marie Ambrosia

Danika Elizabeth Apostolovich

Bianca Rose Baez

Rylan Boyd Bass

Noah Tiambeng Briones

McKenna Jordan Bryant

Owen Parker Burnett

Daniella Francesca Capizzi

Miles Martin Casey

Connor Jacob Chapulis

Brooke Catherine Craig

Andrew Xavier Dolejs

Jose Raymundo Elizondo

Aidan Joshua Evans

Dante Alexander Fuentes

Benjamin Thomas Gersch

Samuel Joseph Gersch

Teagan Pearl Grossart

Maritza Isabel Gutierrez

Isabella Grace Hagins

Sophie Elizabeth Hrencecin

Aaron Jiang

Andrew Don Kallas

Neil Machina Kinnan

Anne Elizabeth Kosner

Elysa Irene Limas

Omar Lopez

Roisin Andersen Maloney

Chloe Madelene Marhoul

Violeta Marovic

Liam Patrick Mathews

Rickey Lamar McDonald

Isabella Aliyah Medina-Perez

Elena Kelly Miers

Ryan Raymond Miller

Isaac Navarro

Bevan Neiberg

Matthew Ryan Novak

Adam Eliziel Pagan

Quinn Olivia Palermo

Juan Andres Piedrahita

Ian Joseph Plummer

Jose Antonio Quiroz

Eric Martin Rangel

Paul Justin Reyes

Allison Claire Rivera

Jose Maxemiliano Robles

Joshua Isaac Roman

Samantha Sade Rosales

Steven Christopher Sanduski

Dante Marcie Maximaz Santamaria

Nicholas Gerard Schook

Liam James Stack

Rose Brittany Tinerella

Brian Matthew Twomey

Alicia Marie Valencia

Ashley Michelle Vasquez

Aiden Elias Verdin

Erin Leigh Wienke

Isabella Veronica Zita

 

6th grade

Andrew Garrett Agne

Cristian Anthony Aguirre

Noah Aguirre

Jayda Marie Amparan

Taylor John Baird

Finnley Parker Barnes

Daniel Raymond Benes

Tiffani Wanjiru Boone

Aiden Patrick Boyle

Robert Anthony Brabec

Tatum Maureen Bryant

Colin James Cash

Sofiya Iracema Chavez

Sebastian Adam Ciszewski

Donovan Alvin Coen

Ava Marie Connerty

Riley Addison Daun

Karl Jozef Demegillo

Thomas E. Dixon

Daniel Phillip Domeier

Jackson Lyle Drumheller

Owen Cash Fingerhut

Adriana Elena Garcia

Abril Tinoco Garza

Haley Madeleine Gibbs

Erick Orlando Gonzalez

Julian Exavier Gonzalez

William Thomas Goodman

Claudia Mae Grusecki

Celeste Gutierrez

Michael Ian Halmon

Landon Everett Harazin

Alina Hernandez

William Wayne Hertogs

Thomas Reagan Jerz

Crystal Unique Johnson

Caroline Rose Kowal

Max Kowal

Lena Maria Lembcke

Jonah Daniel Leone

Jacob Matthias Leuck

Jocelyn Alexis Linares

Hunter Russel McClintock

Augustus Benedict Mendoza

Alexandra Xochiti Mercado

Adrian Guillermo Morales

Shariyah Rejee Murry

Trea Blue Notz

Jonathan Gabriel Obuchowski

Hannah Rose O'Flaherty

Margaret Kelly O'Kane

Stephanie Marie Ortiz

Henry Vincent Pecis

William Michael Ralph

Chancellor Tarquin Rayfield

Murphy Battaglia Regan

David Joseph Ricco

Bradley William Ruska

Angela Salguero

Isabelle Marie Santiago

Jonah Evan Schexnayder

Liam Jeffrey Schlesser

Brooke Lynn Schwarte

Paris Selenica

Victoria Alejandra Silva-Juarez

Nataly Alyssa Vega

Mia Marie Wagner

Charlie Michael Wolfer

Gabriel Adrian Ziecik

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