Hauser Jr. High names 3rd trimester honor rolls for 2016-17
The following students were named to the honor rolls at Hauser Junior High School in Riverside for the third trimester of the 2016-17 school year.
Straight A Honor Roll
8th grade
Harry Allen Adami
Lily Weaver Adlesick
James Ellis Berger
Wrigley Patrick Brick
Jason Jose Carmona
Grecia Fernanda Castel
Jessica Marie Cervanka
Michael Irek Ciszewski
Jaiden Robert Costello
Katie Lynne Culloden
Imaru Di Bartolomeo
Mary Dorenbos
Lauren Elizabeth Dvorak
Parker Jane Eckardt
Grace Faje
Luca David Franceschina
Eva Gisele Funaki
Azucena Gama
Isabella Andrea Garcia
Amaya Emer Gonzalez
Daniel Cain Gonzalez
Sean David Guirola
Viktoria Kristianovna Hanson
Abigail Marie Higgins
Morgan Marie Isenberg
Celeste Izaguirre
Jack McKeen Jameson
Kathryn Nicole Johnson
Bruno Philip Kieszkowski
Cassidy Laura Krupske
Lily Anna Leimberer
Brenna Kathleen Loftus
Renee Adele Marconi
Raven June McNally
Brianna Jaylene Melgoza
Olivia Grace Moyer
Nicholas John Novak
Tess Chaves Obuchowski
Anna Rosario O'Keefe
Haley Reynolds Rayfield
James Angel Sacharski
Katherine Marguerite Schulte
McKenna Kathleen Sloan
Hannah Grace Smith
Ethan John Tkalec
Emily Li Xu
Emma Elizabeth Yachnin
Abigail Marie Yager
7th grade
Anne Claire Barlow
Gia Rose Benedetto
Stephen Duncan Berger
Caroline Rose Bittorf
Allison Elizabeth Brand
Donnavan Michael Connelly
Maxwell James Didio
Gillian Kaye Dowling
Zona Rae Evans
Helena Rose FioRito
Elise Michelle Frank
Grace Marie Fuechtmann
Grace Rose Galbraith
Nicole Anne Gentile
John Paul Hanley
Shamus Quinn Herbert
Remy Athena Hilpp
Elaina Patricia Isenhart
Mary Catherine Izzo
Dongkyun Nicholas Kim
Owen Montgomery Leander
Gustavo Julian Linares
Alyssa Rose Lord
Ava Anne Lord
Ronald Richard Macchia
Caroline Kimbrell Marrero
Eva Marie Moriarty
Jonathan Eugene Murphy
Owen Jameson Murphy
Jack Nicholas Niekrasz
Harrison James Nolan
Avery Francesca O'Bryan
Grayson James Pacourek
Krysta Aliya Pelayo
Anthony Marc Perry
Reagan Page Peschke
Nicholas Alexander Sacharski
Claire Nicole Schroeder
Olivia Rose Sedlack
Natalie Catherine Senese
Krystal Guadalupe Servin
Thomas James Sloan
Brady Joseph Vaia
Sarah Katherine Wahlfeldt
Alec Edward Wilkowski
Maeve Kathleen Wunderlich
Nina Catherine Zoppi
6th grade
Grace Amy Adams
Elizabeth Anne Adler
Chloe Elizabeth Alexander
Emily May Androwich
Katherine Leah Briolat
Paulina Carmona
Elli Ann Christiansen
Riley Gibbs Collins
Annabella Marie Cornolo
Carroll Daniel Creedon
Rex Ellsworth Dockendorf
Joseph Liam Durkin
Olivia Dvorak
Ella Louise Ford
Amelia Patricia Gardiner
Olivia Reagan Glawe
Mia Gonzalez
Miles Thomas Grant
Ellie Grace Hlavaty
Anya Mary Hopek
Veronica Hunt
Michael Thomas Isenberg
Quinn Ruby Kahle
Sophie Anne Klyber
Luna Annmarie Lloyd
Leo Frederick Martin
Aja Kayla McKay
Emma Anderson McVicker
Jana Milicevic
Joshua Thomas Nelson
Jacob Paul O'Brien
Luke Thomas O'Brien
Bryce Elizabeth Pacourek
Grace Elizabeth Pankros
Christian Xavier Perez
Cole Brian Plepel
Jorey Teel Reyes
Kendall Marie Richards
Sophie Skylar Ritzler
Samuel James Royer
Gemma Cresencia Sambugaro
Ezekiel Del Mundo Samson
Anne Marie Showel
Luke Joseph Showel
Gabriella Rose Sramek
Tess Elizabeth Stanard
Ava Grace Storandt
Simona Sofia Sulminas
Sophie Jean Swicionis
Michael Talapin
Manuel Alejandro Tovar
Jaelyn Eve Turina
Elise Nicole Verdin
Lleyton Edward Willis
Luke Ben Yachnin
Anasofia Zaper
High Honor Roll
8th grade
Sofia Isabel Arcos
Isabella Batt Brick
Tess Lenore Bruno
Charles John Buh
Owen Patrick Connelly
Morgan Elizabeth Daun
Paige Renee Deason
Elizabeth Ann Dixon
Jane Elizabeth Durkin
Julian Dvorak
Catherine Lucille Glawe
Isabella Maria Gutierrez
Siena Grace Hajer
Isabel Eliana Hillyer
Tessa Claire Hruska
Nicole Caroline Jacob
Olivia Pearl Janunas
Khristy Anne Alarcon Jimenez
Michaela Isabella Keating
Samuel Freeland Leone
Isabella Linarez
Samuel Alan Linhart
Stella Dora Lutes
Benjamin Reece Malone
Liadin Amelia Martin
Molly Carmen McCormack
Cesar Ulises Morales
Ailish Therese Mulvihill
Benjamin Murray O'Bryan
Zachary Andrew Ozga
Eleanor Maren Perrier
Lauren Ellen Peschke
Madeline Scheu Pollock
Malika Raffensperger-Schill
Luke Harrington Ralph
Sylvia Taylor Ritzler
Miles Kilian Rubio
Kenshin Kurata Scheuermann
Hannah Elizabeth Smith
Matthew David Smith
Nina Katherine Tomas
Emma Kate Tucek
Brooke Avery Wubbolding
Michael Manpo Xin
7th grade
Gwendolen Nora Adelman
Barbara Rose Aprim
Julia Marie Bageanis
Colette Archer Barnes
Sadie Rhoads Brenneman
Benjamin Michael Buchman
Ryan James Buckley
William Thomas Carl
Mateo Lukas Cubas
Amanda Marcella DiForti
Ethan Jerome Dimaano
Alexander Cesar Garcia
Robert Cameron Greenlees
Zachary Alexander Hosek
Felix Xavier Jacquat
Ava Catherine Kopecky
Andrew Austin Kosiak
Thomas Kowal
Nicholas John Kraus
Matthew Stephen Laube
Carl Thomas Lukas
Marketa Mackova
Shannon Mary Malloy
Xavier Eduardo Martinez
Erik Mason McMullen
Edward John Melidis
Luigi Alan Mollo
Robert Edward Nemec
Neve Khamsay Norasith
Isabella Ashlyn O'Brien
Sarah O'Donnell
Marcus Alexander Pelzek
Paul Michael Proteau
Ethan James Ranft
Luke McNamara Robertson
Ahmad Nizar Salem
Kayla Paulina Sanchez
Jacob Sydney Shevitz
Claire Kathleen Stanislaw
Adriana Mia Stanovich
Moncerrat Guadalupe Tirado
Arlene Torres
Savannah Rose Wozniak
Constantine Joseph Zanieski
Marc Michael Zoppi
6th grade
Eric Albarran
Bryce Oscar Anderson
Lukas Kristofer Bell
Nabil Adam Belmadani
Piper Madeline Blair
Cate Marguerite Browning
Olivia Kathryn Buoscio
Alyssa Michele Cipriani
Luciano Curiel
Katherine Victoria Del Angel
Isabella Diaz de Leon
Gwenivere Eve Dudzik
Paige Frances Fudacz
Thomas Charles Galbraith
Zackary James Gaynor
Scarlett Georgann Hall
Ava Victoria Hast
Ellary Nicole Hastings
Kaythryn Kayleigh Hiestand
Eleanor Beth Hill
Jaime Jacob Izaguirre
Amanda Kate Jurczewski
Amanda Marie Kogut
Lucas Huntington Lauger
Benicio Valentino Linares
Aidan S. Makeeff
Nikola Malovic
Diego Medellin
Sierra Zuzanna Murillo
Gemma Rose Nishimura
Lianna Gail Noel
Allen John O'Keefe
Ella Jane Proteau
Josephine Clara Randall
Andrew James Ransel
Sammi T. Reeze
Grant Edward Schira
Liam Thomas Smith
Beatrice Neilia Spidale
Anna Lauren Swade
Samuel Peter Tomas
Margo Natalin Villanueva
Caitlin Marietta Vitek
Isabel Anna White
Honor Roll
8th grade
Aaron Thomas Anderson
Roseanne Elizabeth Androwich
Lauren Barbara Aprim
Adam Paul Backus
Noah Hennessey Breit
Audrey Sophia Brick
Lena Hua Yi Brockway
Sophia Claire Bruno
Samantha Susan Buoscio
Isabella Gianna Capizzi
Aimee Marie Carlson
Margot Parker Carlson
Jasmine Chavez
Annalisa Marie Cinkay
Giulia Ann Cipriani
Alex Tyler Clarkson
Daniel Bud Connelly
Katarina Marie Dixon
Timothy Patrick Domeier
Liliana Favela
Gavin Daniel Ference
Kathryn Ann Foley
Jeremy Richard Fox
Benjamin Thomas Freel
Priscilla Foxy Fuentes
Genna Patricia Gaines
Grace Mayari Garcia
Ian Xaver Garcia
Alec John Gavrilov
Emily Victoria Gentile
Cameron Joseph Gmitro
Vashanti Laneece Green
Wylder Benjamin Guido
Kayla Rose Halmon
Vivian Juliana Hernandez
Alexa Elena Herrera
Joseph Edward Horak
Reagan Sennett Hosty
James Allen Jerz
Grace Virginia Jisa
Taylor Cherise Johnson
Peter James Kallas
Samantha Marie Knezevic
Karina Louveth Leanos Garcia
Angel Mancilla
James Richard Mangan
Owen Michael Marrs
Victor Manuel Maruska
Kayla Elizabeth McCarthy
Mya Lily Merced
Ethan Adrian Miller
Terrence William Moody
Gabriel Remi Moreno
Ruslan Thomas Nessinger
Evan Batko Nolan
Kamilah Annett Nolen
Claire Marie O'Brien
Angelina Marie Ocampo
Salomon DeJesus Ortega
George John Panos
Nicholas Joseph Perez
Timothy James Pipal
Xavier Joseph Ramirez
Lilian Elizabeth Ransel
Nina Grace Saletta
Ana Belen Santisteban
Mia Marie Schwarte
Amanda Elizabeth Schwarz
John Jude Shay
Richard Joseph Sheahan
Andrew Giavanni Spinello
Delaney Isabella Stanford
Clayton Brundage Stewart
Luke Edward Svestka
Jessica Adela Tapia
Damia Symone Wilson
Grace Elizabeth Wubbolding
Irmina Otylia Ziecik
7th grade
Socorro Rose Aldape
Damaris Sarai Alvarado
Danielle Marie Ambrosia
Danika Elizabeth Apostolovich
Bianca Rose Baez
Rylan Boyd Bass
Noah Tiambeng Briones
McKenna Jordan Bryant
Owen Parker Burnett
Daniella Francesca Capizzi
Miles Martin Casey
Connor Jacob Chapulis
Brooke Catherine Craig
Andrew Xavier Dolejs
Jose Raymundo Elizondo
Aidan Joshua Evans
Dante Alexander Fuentes
Benjamin Thomas Gersch
Samuel Joseph Gersch
Teagan Pearl Grossart
Maritza Isabel Gutierrez
Isabella Grace Hagins
Sophie Elizabeth Hrencecin
Aaron Jiang
Andrew Don Kallas
Neil Machina Kinnan
Anne Elizabeth Kosner
Elysa Irene Limas
Omar Lopez
Roisin Andersen Maloney
Chloe Madelene Marhoul
Violeta Marovic
Liam Patrick Mathews
Rickey Lamar McDonald
Isabella Aliyah Medina-Perez
Elena Kelly Miers
Ryan Raymond Miller
Isaac Navarro
Bevan Neiberg
Matthew Ryan Novak
Adam Eliziel Pagan
Quinn Olivia Palermo
Juan Andres Piedrahita
Ian Joseph Plummer
Jose Antonio Quiroz
Eric Martin Rangel
Paul Justin Reyes
Allison Claire Rivera
Jose Maxemiliano Robles
Joshua Isaac Roman
Samantha Sade Rosales
Steven Christopher Sanduski
Dante Marcie Maximaz Santamaria
Nicholas Gerard Schook
Liam James Stack
Rose Brittany Tinerella
Brian Matthew Twomey
Alicia Marie Valencia
Ashley Michelle Vasquez
Aiden Elias Verdin
Erin Leigh Wienke
Isabella Veronica Zita
6th grade
Andrew Garrett Agne
Cristian Anthony Aguirre
Noah Aguirre
Jayda Marie Amparan
Taylor John Baird
Finnley Parker Barnes
Daniel Raymond Benes
Tiffani Wanjiru Boone
Aiden Patrick Boyle
Robert Anthony Brabec
Tatum Maureen Bryant
Colin James Cash
Sofiya Iracema Chavez
Sebastian Adam Ciszewski
Donovan Alvin Coen
Ava Marie Connerty
Riley Addison Daun
Karl Jozef Demegillo
Thomas E. Dixon
Daniel Phillip Domeier
Jackson Lyle Drumheller
Owen Cash Fingerhut
Adriana Elena Garcia
Abril Tinoco Garza
Haley Madeleine Gibbs
Erick Orlando Gonzalez
Julian Exavier Gonzalez
William Thomas Goodman
Claudia Mae Grusecki
Celeste Gutierrez
Michael Ian Halmon
Landon Everett Harazin
Alina Hernandez
William Wayne Hertogs
Thomas Reagan Jerz
Crystal Unique Johnson
Caroline Rose Kowal
Max Kowal
Lena Maria Lembcke
Jonah Daniel Leone
Jacob Matthias Leuck
Jocelyn Alexis Linares
Hunter Russel McClintock
Augustus Benedict Mendoza
Alexandra Xochiti Mercado
Adrian Guillermo Morales
Shariyah Rejee Murry
Trea Blue Notz
Jonathan Gabriel Obuchowski
Hannah Rose O'Flaherty
Margaret Kelly O'Kane
Stephanie Marie Ortiz
Henry Vincent Pecis
William Michael Ralph
Chancellor Tarquin Rayfield
Murphy Battaglia Regan
David Joseph Ricco
Bradley William Ruska
Angela Salguero
Isabelle Marie Santiago
Jonah Evan Schexnayder
Liam Jeffrey Schlesser
Brooke Lynn Schwarte
Paris Selenica
Victoria Alejandra Silva-Juarez
Nataly Alyssa Vega
Mia Marie Wagner
Charlie Michael Wolfer
Gabriel Adrian Ziecik
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